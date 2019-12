Toezicht op voedingsetiketten schiet tekort

Nieuws|De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert nauwelijks of de informatie op etiketten van voedingsmiddelen juist is. Ook verkopers houden niet in de gaten of de etiketten kloppen, zelfs niet van producten die onder hun eigen merknaam in de schappen liggen. Dat blijkt uit onderzoek voor de Gezondgids van de Consumentenbond. De Consumentenbond vindt dat ook verkopers hierin hun verantwoordelijkheid moeten nemen. D66 heeft aangekondigd Kamervragen te stellen naar aanleiding van het onderzoek van de Gezondgids.