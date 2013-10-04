Toezicht op voedingsetiketten schiet tekort

De Consumentenbond vindt bij bijna elk voedingsonderzoek fouten op het etiket. Zelfs gerenommeerde bedrijven als Hak en HEMA blijken juiste etikettering niet serieus te nemen. Hak paste enkele jaren geleden een foutieve claim (0% toegevoegde suikers) aan na een melding van de Consumentenbond, maar gebruikt dezelfde misleidende claim nu op een ander product. En HEMA meldt onomwonden aan de Consumentenbond dat het zelf niet controleert wat de leverancier op het etiket zet. Daardoor bleek bijvoorbeeld de HEMA-pesto 40% vetter en 54% zouter te zijn dan wat op het etiket staat.

Zeven benodigde maatregelen

De capaciteit van de NVWA voor het controleren van etiketten is nihil door (desastreuze) bezuinigingen. De Consumentenbond wil dat minister Schippers (VWS) en staatssecretaris Dijksma (EZ) de capaciteit van de NVWA structureel op orde brengen en niet meer vertrouwen op zelfregulering door de levensmiddelenbranche.

In april 2013 stuurde de Consumentenbond de verantwoordelijke bewindslieden een brief met deze en andere eisen op het gebied van voedselfraude en misleiding. Een andere maatregel waarop de Consumentenbond aandringt is verplicht te laten controleren op echtheid van producten door supermarkten en fabrikanten en een meldplicht voor supermarkten en fabrikanten die gesjoemel constateren.

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