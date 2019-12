Vergoedingen fysiotherapie onbekend

44% denkt dat de eerste zes behandeling van fysiotherapie niet worden vergoed, terwijl de meerderheid er wel voor (aanvullend) verzekerd is. Bart Combée, directeur Consumentenbond: "Consumenten adviseer ik om zich goed te verdiepen in de vergoedingen van fysiotherapie. Zelfs als je niet wilt overstappen moet je opletten en daarom hebben wij de belangrijkste wijzigingen op een rijtje gezet. Een doorverwijzing is voor de fysiotherapeut niet nodig, maar het is goed om te realiseren tot hoeveel behandelingen de zorgverzekeraar vergoedt en hoeveel consumenten daarnaast zelf moeten bijdragen. Op www.fysiotherapie2014.nl geeft het KNGF meer informatie over zorgverzekeringen en fysiotherapie.

Wijzigingen

Een aantal pakketten met een onbeperkte vergoeding voor fysiotherapie in 2013 vergoeden in 2014 een maximum aantal behandelingen: Agis Comfortpolis: 32 behandelingen en Menzis ExtraVerzorgd 3: 40 behandelingen. Er zijn ook verzekeraars die de pakketten met een onbeperkt aantal vergoedingen voor fysiotherapie hebben geschrapt, waaronder de meest uitgebreide aanvullende verzekering van Menzis, Kiemer en Ohra. Bij verschillende zorgverzekeraars is het mogelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten die negen behandelingen bij de fysiotherapeut vergoedt voor ongeveer €5 per maand. Vergelijken loont, want bij de ene verzekering is een losse aanvullende verzekering mogelijk voor alleen fysiotherapie (bv bij Anderzorg en Bewuzt) en bij de andere zijn meerdere vergoedingen inbegrepen (bv Hema en TakeCareNow! t@ke 1).