Verwarrende kosten bij pinnen buiten Europa

Nieuws|Voor consumenten is het onduidelijk wat de bijkomende kosten zijn voor contant geld opnemen buiten de Eurozone. Onderzoek in de Reisgids van de Consumentenbond laat zien dat reizigers pinnen in een oerwoud van onduidelijke wisselkoersen en extra opnamekosten door gastbanken. En dan zijn er ook bij veel Nederlandse banken nog kosten per opname.

Bart Combée, directeur Consumentenbond : 'Een pinautomaat buiten de Eurozone heeft wat van een gokautomaat: je weet niet goed hoeveel je er uiteindelijk aan kwijt bent, maar wel dat hij je extra geld kost.' Bovenop het gepinde bedrag worden vaak extra kosten berekend zoals een 'service fee' van de gastbank. De service fee van de gastbank is vaak niet terug te vinden op de overschrijving, maar deze moet worden meegedeeld bij de pinautomaat. De eigen bank berekent opnamekosten. Deze verschillen per bank en bedragen soms een percentage, en soms een vast bedrag. Dit is goed te vinden in de productvoorwaarden van de betaalrekening of creditcard.

Wisselkoers

Welk bedrag er uiteindelijk wordt afgeschreven, is ook afhankelijk van de wisselkoers. Voor consumenten is niet helder hoe deze wisselkoers tot stand komt. Ook zijn niet alle banken duidelijk over de koersopslag die ze berekenen. Deze ligt doorgaans bij creditcards hoger dan bij betaalpassen. Het verschil tussen €500 pinnen met een bankpas en een creditcard kan oplopen tot €30, zo stelde de Consumentenbond vast bij een steekproef met geldopnames in Singapore, Maleisië en Thailand.

Meer informatie

Kijk voor de vergelijking van betaalrekeningen en -pakketten op onze productvergelijker.