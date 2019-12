VVD duurzaamheid-award voor Consumentenbond

Nieuws|De Consumentenbond is blij met met deze erkenning voor de inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Op 24 mei overhandigde juryvoorzitter Ed Nijpels voor het eerst de R.E. Waterman Sustainability Award aan Bart Combée, directeur Consumentenbond. Combée: 'Veel consumenten vinden duurzaamheid belangrijk bij de keuze voor een product. Wij kunnen helpen dit inzicht te vergroten zodat men een bewuste keuze kan maken. Deze prijs is hiervoor een mooi compliment!'.

De Consumentenbond oogst lof van de VVD-jury omdat de bond consumenten helpt bewust te kiezen voor producten die tijdens het gebruik, maar ook daarna zo milieuvriendelijk mogelijk zijn. De Consumentenbond doet dat door milieuaspecten van producten mee te wegen in de testoordelen. Wat die milieuvriendelijkheid inhoudt verschilt per productsoort. Bijvoorbeeld bij elektrische apparaten gaat het om aspecten als stroom- en waterverbruik, bij voeding om houdbaarheid en productiemethode en als het vlees betreft is dierenwelzijn deel van het testoordeel. Ook de duurzaamheid van energieleveranciers is een regelmatig terugkerend onderwerp bij de Consumentenbond.

Tips over duurzaam leven

Daarnaast publiceerde de Consumentenbond het boek "Groen leven, zo doe je dat". Op de website van de Consumentenbond staan tips over duurzaam wonen, milieubewust boodschappen doen en links naar dossiers over energiezuinige lampen en batterijen. Ook pleit de Consumentenbond ervoor om duurzaamheidsaspecten mee te nemen bij digitale en financiële producten.