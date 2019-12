Weinig traditionele ingrediënten in kant-en-klare pesto

Nieuws|De pesto's die te koop zijn in de Nederlandse supermarkt bevatten weinig traditionele ingrediënten. Dat blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond. Van de 13 pesto's, zowel de potjes als de koelverse varianten, bleek alleen de pesto van Proef (Ekoplaza) te bestaan uit ingrediënten die het originele Italiaanse recept voorschrijft. Fabrikanten gebruiken vaak goedkope alternatieven voor traditionele ingrediënten, zoals zonnebloemolie in plaats van olijfolie en cashewnoten in plaats van pijnboompitten.

Twee fabrikanten haalden hun pesto van de markt naar aanleiding van fouten die de Consumentenbond ontdekte op het etiket. Supermarkt Plus vermeldde kaas op het etiket, terwijl het gaat om een mengsel van kaaspoeder, aroma, palmvet en melkeiwit wat wettelijk geen kaas mag heten. Plus haalde deze pesto daarop uit hun assortiment. De grote hoeveelheid zout die de Consumentenbond aantrof in de pesto van de Hema, aanzienlijk meer dan op het etiket vermeld staat, was voor Hema aanleiding om over te stappen naar een andere leverancier.

Smaaktest

De Consumentenbond beoordeelde de pesto's op zout (25%), vet (20%) en het etiket (5%). Daarnaast gaf een panel van 40 regelmatige pesto-eters een smaakoordeel (50%). Dit panel kon de potjes pesto beter waarderen dan de koelverse varianten. De lekkerste pesto's zijn volgens het panel die van Lidl, Plus, Grand'Italia en Sacla Italia. Onderaan eindigde een zelfgemaakte pesto, volgens origineel Italiaans recept. Ook 5 experts, koks in Italiaanse restaurants in Nederland, proefden alle pesto's. Zij waren redelijk te spreken over de pesto van Proef, verder vonden zij de kwaliteit van de pesto's onder de maat. De zelfgemaakte pesto konden zij juist wel waarderen. Alle testresultaten staan in de Consumentengids van juli/augustus 2013.

Lees ook:

Voedselfabrikanten passen verpakkingen aan