Voedselfabrikanten passen verpakkingen aan

Zo paste Albert Heijn de verpakking van 'rode-druiven-sap-dat-stiekem-80%-witte druiven-bevat' aan. Het pak laat nu zowel witte als blauwe druiven zien.

C1000 erkende dat de zin 'geplukt in het land van herkomst' op Granaatappel & Framboos-vruchtendrank nogal voor de hand ligt en zegde toe de zin aan te passen op het moment dat er nieuwe verpakkingen worden geproduceerd.

En Coop geeft toe dat hun 'authentieke' pesto inderdaad niet zo heel authentiek is en gaat een nieuw product op de markt brengen.

Meer aandacht voor misleiding

Door alle ophef over het misleiden van consumenten met paardenvlees dat als rundvlees verkocht werd, is er hernieuwde aandacht voor misleiding en het belang van juiste etikettering. D66 noemde als goed voorbeeld van een openbare schandpaal voor wetsovertreders de campagne Kletsplaatjes in hun actieplan Stop de Voedselfraude. Bovendien heeft Minister Schippers (Volksgezondheid) onder druk van de Tweede Kamer aangekondigd dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meer budget krijgt om te controleren op juistheid van etiketten.

Consumenten die marketingtrucs van fabrikanten ontdekken, kunnen hun voorbeelden blijven sturen naar kletsplaatjes@consumentenbond.nl. Geschikte inzendingen plaatst de Consumentenbond op de Wall of Shame.

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