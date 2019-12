Voedselfabrikanten passen verpakkingen aan

Nieuws|De campagne Kletsplaatjes van de Consumentenbond werpt steeds meer vruchten af. Fabrikanten geven vaker toe dat hun etiket of verpakking niet door de beugel kan en passen dit aan. Directeur Bart Combée: 'Er zijn nog steeds bedrijven die het niet zo nauw nemen met de informatie op het etiket en die blijven we aan de schandpaal nagelen. Maar gelukkig zijn er ook bedrijven die ruiterlijk erkennen dat zij fout zaten en het etiket of de verpakking wijzigen.'