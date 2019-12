Wirwar veiligheidsvoorschriften banken ontrafeld

De Consumentenbond heeft zich, in overleg met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), hard gemaakt voor uniforme en meer reële voorschriften. Zo is het niet langer verplicht dagelijks te checken waar de bankpas is, maar wordt wel van consumenten verwacht dat zij hun banksaldo minimaal eens in de 2 weken bekijken. Is dat onmogelijk, bijvoorbeeld door vakantie, dan is het belangrijk dit aan te kunnen tonen om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding bij fraude. De 5 veiligheidsregels zijn beknopt, maar in de uniforme veiligheidsregels particulieren worden korte en heldere toelichtingen gegeven.

Houd beveiligingscodes geheim; Zorg ervoor dat een bankpas nooit door een ander gebruikt wordt; Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die gebruikt wordt voor bankzaken; Controleer de bankrekening; Meld incidenten direct aan de bank en volg aanwijzingen van de bank op.

Evaluatie

Elke bank zal zelf de nieuwe voorschriften aan de klanten communiceren, maar alle banken zullen vanaf 1 januari 2014 in ieder geval naar deze nieuwe veiligheidsregels handelen. De regeling wordt na een jaar geëvalueerd door de Consumentenbond en de NVB.

