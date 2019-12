Zorginstellingen overstag na onderzoek bijkomende kosten

Nieuws|Het tegenonderzoek van Actiz naar de bijbetalingen in verpleeg- en verzorghuizen onderschrijft de algemene conclusies van het Consumentenbond onderzoek naar onterechte betalingen. Waar Actiz in hun persbericht beweert dat het onderzoek 'onvolledig en onnodig kwetsend' is, ziet de Consumentenbond in het rapport juist een bevestiging van de conclusies. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'In 66% van de gevallen hebben de zorginstanties ook direct verklaard de informatievoorziening aan te passen. Daarmee heeft ons onderzoek het gewenste effect gehad'.

Wie alleen de samenvatting van het onderzoek van Actiz leest, kan de indruk krijgen dat de Consumentenbond onjuiste citaten van zorginstellingen aandroeg. Maar het gaat, ook volgens Actiz, om verouderde of onvolledige informatie. Combée: 'Het verwijt dat wij voor ons onderzoek onjuiste informatie gebruikten, snijdt geen hout; instellingen hebben deze informatie zelf toegestuurd op aanvraag van een potentiele klant. Ook is het raar dat volgens Actiz "aanvullend materiaal van de organisaties meer informatie geeft". Die informatie krijgt de consument echter niet. We hebben juist alles onderzocht wat door de zorginstellingen werd toegestuurd'.

Regelgeving

De tegenwerping vanuit Actiz op het onderzoek van de Consumentenbond is vooral gericht op de aanname dat uitvoering in de praktijk anders is dan in informatiemateriaal is opgenomen. Het onderzoek dat Actiz liet uitvoeren bevestigt dat informatiemateriaal niet op orde is, maar legt het probleem bij de ingewikkelde regelgeving.