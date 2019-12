Sandwichspreads, kroketten en kaas steeds zouter

Nieuws|Het zout in alledaagse voedingsmiddelen is gemiddeld niet gedaald sinds 2007, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Een deel is minder zout geworden, maar er zijn ook producten die in 2013 juist zouter zijn. De grootste stijgers sinds 2007 zijn sandwichspreads, kroketten en kaas. Ook zijn er grote verschillen binnen de productgroepen, het minst zoute product is vaak een derde minder zout dan het zoutste product. Alle resultaten van het onderzoek staan in de Consumentengids van september.