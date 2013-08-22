Sandwichspreads, kroketten en kaas steeds zouter

De Consumentenbond onderzoekt sinds 2007 elke 2 jaar het zoutgehalte in 150 alledaagse levensmiddelen, zoals brood, kaas en tomatensoep. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Elke dag overlijden in Nederland zeven mensen aan hart- en vaatziekten, veroorzaakt door overmatige zoutconsumptie. Te veel zout kan leiden tot een hoge bloeddruk en nierziekten, maagkanker en botontkalking. Het is zeer teleurstellend om te constateren dat fabrikanten desondanks hun producten nog even zout maken als 6 jaar geleden. Terwijl fabrikanten van groenteconserven en de bakkers de afgelopen jaren hebben laten zien dat zoutreductie wél mogelijk is'.

Concrete normen

Minister Schippers (Volksgezondheid) meldde de Tweede Kamer in mei 2013 dat zij met de bedrijven concrete ambities met een concreet tijdspad wil afspreken. Strenge monitoring en openbaarmaking van zoutreductie moeten er voor zorgen dat fabrikanten zich hier ook daadwerkelijk aan houden. De Consumentenbond volgt dit kritisch. Als deze maatregelen niet het gewenste resultaat opleveren, zal de Consumentenbond nogmaals bij minister Schippers aandringen op wettelijke maatregelen.

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