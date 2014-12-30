5 antwoorden over de zorgverzekering voor 2015

Gepubliceerd op:30 december 2014
Nee, voor het vrijwillige eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. Dit betekent dat het alleen geldt voor zorg uit de basisverzekering. En dan niet voor kosten van de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg en ook niet voor kosten voor kinderen jonger dan 18 jaar.
Vooral voor een uitgebreide aanvullende tandartsverzekering is het lastig om nog voor 1 januari geaccepteerd te worden, omdat de tandarts daar vaak een vragenlijst voor moet invullen. Voor algemene aanvullende verzekeringen is dit iets eenvoudiger, omdat de verzekeraar dit op basis van een vragenlijst die je zelf moet invullen beoordeelt. Toch is het wel verstandig om alvast een alternatieve zorgverzekering zonder medische acceptatie op het oog te hebben. Je kan dan je huidige polis voor 1 januari opzeggen en dan heb je nog tot 1 februari om een nieuwe verzekering af te sluiten. Deze gaat dan met terugwerkende kracht in.
De inhoud van het basispakket wordt bepaald door de overheid en is daardoor bij alle zorgverzekeraars gelijk. Het verschil zit inderdaad in de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg en de zorgverleners die gecontracteerd zijn. Vaak geldt; hoe meer keuze er is, hoe duurder de verzekering. Ook zijn er basisverzekeringen waar alles online geregeld moet worden, zoals de declaraties en het inzicht in de kosten. Deze zijn ook vaak goedkoper dan basisverzekeringen waar je ook de keuze hebt voor papier. De verschillen zitten voornamelijk in de aanvullende verzekering bij de verzekeraars. Maar ook de mate van efficiëntie verschilt per zorgverzekeraar. Een zorgverzekeraar die minder kosten maakt voor bijvoorbeeld kantoorkosten, kan een goedkopere verzekering aanbieden.
De afschaffing van vrije artsenkeuze zou betekenen dat verzekeraars de vrijheid krijgen om niet-gecontracteerde zorg helemaal niet meer te vergoeden. Nu zijn ze verplicht om ieder geval een deel van de rekening te vergoeden, bij sommige verzekeraars is dit echter maar 50%. Als je volledige vergoeding wilt dan kan je het beste kiezen voor een restitutiepolis. Het vervallen van de vrije artsenkeuze zou sowieso pas gelden vanaf 1 januari 2016.
Zorgverzekeraars hebben nauwelijks contracten met zorgverleners in het buitenland. Als je een restitutiepolis hebt dan krijg je voor een behandeling 100% van het Nederlandse marktconforme tarief. Wat dat tarief is verschilt per behandeling en per zorgverzekeraar. Het beste kan je daarom bij je zorgverzekeraar navragen wat je het beste kan doen en welke situatie en vergoeding bij jou van toepassing is. Eventueel kan je nog een aanvullende verzekering afsluiten om meer vergoed te krijgen dan het marktconforme tarief. Daarnaast moet het vanzelfsprekend gaan om een behandeling die in Nederland in het basispakket zit.
Alle andere 49 vragen en antwoorden lees je in het Zorg en Gezondheid community forum, waar je zelf in gesprek kan gaan met andere consumenten of een discussie kunt starten.
Je hebt nog tot en met 31 december om over te stappen naar een nieuwe zorgverzekering.