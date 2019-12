5 antwoorden over de zorgverzekering voor 2015

Nieuws|Voor consumenten is het niet altijd duidelijk wat belangrijk is bij het kiezen van de beste zorgverzekering voor 2015. Om daar verandering in te brengen konden consumenten 29 december met al hun vragen terecht bij de zorgexperts van de Consumentenbond. In onze community werd live antwoord gegeven op de vragen. Heb je dit gemist? Hieronder een selectie van antwoorden die je kunnen helpen bij de keuze voor de juiste zorgverzekering.





Het verplichte eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering. Is een vrijwillig eigen risico ook van toepassing op de aanvullende verzekering?(vraag van I. Wouter)

Nee, voor het vrijwillige eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. Dit betekent dat het alleen geldt voor zorg uit de basisverzekering. En dan niet voor kosten van de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg en ook niet voor kosten voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Ik overweeg ook over te stappen- maar heb een uitgebreide aanvullende verzekering op het oog. Dat betekent bij veel verzekeraars een medische acceptatie. Begrijp ik het goed dat dat eigenlijk niet meer haalbaar is zo eind december? (vraag van P.I.C. Terpstra)

Vooral voor een uitgebreide aanvullende tandartsverzekering is het lastig om nog voor 1 januari geaccepteerd te worden, omdat de tandarts daar vaak een vragenlijst voor moet invullen. Voor algemene aanvullende verzekeringen is dit iets eenvoudiger, omdat de verzekeraar dit op basis van een vragenlijst die je zelf moet invullen beoordeelt. Toch is het wel verstandig om alvast een alternatieve zorgverzekering zonder medische acceptatie op het oog te hebben. Je kan dan je huidige polis voor 1 januari opzeggen en dan heb je nog tot 1 februari om een nieuwe verzekering af te sluiten. Deze gaat dan met terugwerkende kracht in.

Waar zitten de verschillen in vergoedingen uit de basisverzekeringen? Ik bedoel dan niet de keuze van een specialist of ziekenhuis. Het is toch absurd dat de ene basisverzekering veel duurder is dan de andere?

(vraag van P. Jacobs)

De inhoud van het basispakket wordt bepaald door de overheid en is daardoor bij alle zorgverzekeraars gelijk. Het verschil zit inderdaad in de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg en de zorgverleners die gecontracteerd zijn. Vaak geldt; hoe meer keuze er is, hoe duurder de verzekering. Ook zijn er basisverzekeringen waar alles online geregeld moet worden, zoals de declaraties en het inzicht in de kosten. Deze zijn ook vaak goedkoper dan basisverzekeringen waar je ook de keuze hebt voor papier. De verschillen zitten voornamelijk in de aanvullende verzekering bij de verzekeraars. Maar ook de mate van efficiëntie verschilt per zorgverzekeraar. Een zorgverzekeraar die minder kosten maakt voor bijvoorbeeld kantoorkosten, kan een goedkopere verzekering aanbieden.

Hoe zit het nu met de vrije artsenkeuze? Nu de politiek er nog niet zelf uit is, is het dan wel nodig om een duurdere basisverzekering te kiezen? (vraag van L. Boels)

De afschaffing van vrije artsenkeuze zou betekenen dat verzekeraars de vrijheid krijgen om niet-gecontracteerde zorg helemaal niet meer te vergoeden. Nu zijn ze verplicht om ieder geval een deel van de rekening te vergoeden, bij sommige verzekeraars is dit echter maar 50%. Als je volledige vergoeding wilt dan kan je het beste kiezen voor een restitutiepolis. Het vervallen van de vrije artsenkeuze zou sowieso pas gelden vanaf 1 januari 2016.

Hoe zit het met vrije zorgkeuze in het buitenland? Ik ga voor een aantal maanden naar het buitenland en wil daar natuurlijk, als er iets gebeurt, niet eerst uitzoeken of mijn zorgverzekeraar een contract heeft met een arts of ziekenhuis. (vraag van melwol)

Zorgverzekeraars hebben nauwelijks contracten met zorgverleners in het buitenland. Als je een restitutiepolis hebt dan krijg je voor een behandeling 100% van het Nederlandse marktconforme tarief. Wat dat tarief is verschilt per behandeling en per zorgverzekeraar. Het beste kan je daarom bij je zorgverzekeraar navragen wat je het beste kan doen en welke situatie en vergoeding bij jou van toepassing is. Eventueel kan je nog een aanvullende verzekering afsluiten om meer vergoed te krijgen dan het marktconforme tarief. Daarnaast moet het vanzelfsprekend gaan om een behandeling die in Nederland in het basispakket zit.

Je hebt nog tot en met 31 december om over te stappen naar een nieuwe zorgverzekering.