'Meldpunt einde treinkaartje' overspoeld met klachten

Uit het meldpunt blijkt dat veel reizigers boos zijn dat hun treinreis ingewikkelder en/of duurder uitpakt dan met het papieren kaartje. De verreweg meest genoemde klacht is het verplichte minimumbedrag van €20 dat op de OV-chipkaart moet staan, terwijl de kaart zelf ook nog eens €7,50 kost. Klaagster Ama: 'Mijn familie reist zelden met de trein en is nu verplicht 6 chipkaarten aan te schaffen inclusief bijkomende kosten voor €27,50 per persoon'.

Ook wordt verplicht in- en uitchecken door veel treinreizigers ervaren als een aantasting van hun privacy. Andere klachten gaan over het ingewikkelde gebruik van meereiskorting of keuzedagen, problemen met reizen buiten het vaste traject en de omslachtige manier om geld van de chipkaart terug te storten.

Einde papieren kaartje

Op 9 juli stopte de NS met de verkoop van het papieren treinkaartje (zie ook ons eerdere bericht Meldpunt einde papieren treinkaartje). Treinreizigers zijn nu verplicht om in- en uit te checken met de OV-chipkaart, of met een eenmalig chipkaartje waarvoor een toeslag van €1 geldt. De Consumentenbond maakte al eerder bezwaar tegen deze toeslag en vindt dat NS ervoor moet zorgen dat de OV-chipkaart reizen met de trein aantrekkelijker maakt en niet ingewikkelder en duurder.

Reizigersorganisatie Rover heeft op haar website een folder geplaatst die reizigers helpt bij het reizen met de OV Chipkaart.

