afronden beltijd kost consumenten €21 miljoen per maand

Nieuws|Telecomproviders brengen maandelijks €21 miljoen teveel in rekening omdat ze mobiele telefoongesprekken naar boven afronden op minuten. Consumenten betalen hierdoor maandelijks voor 323 miljoen minuten die ze niet gebruiken. Dit blijkt uit cijfers van de Consumentenbond, die 25 februari jl. de actie 'Stop afronden op minuten!' startte. Al meer dan 10.000 consumenten steunden de actie in de afgelopen twee weken.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'In 2013 zagen we al dat providers per maand €68 miljoen verdienen aan de beperkte houdbaarheid van beltegoed en daar komt maandelijks dus nog eens €21 miljoen bij door het naar boven afronden van telefoongesprekken. Voor de providers een lucratieve business, maar consumenten krijgen zo niet de beltijd waar ze voor betalen. Hoogste tijd dus voor providers en politiek om het afronden van telefoongesprekken de wereld uit te helpen zodat consumenten gaan betalen voor wat ze daadwerkelijk verbruiken.'

Vanaf 2013 verplicht de Telecomwet providers om ten minste één abonnement aan te bieden dat afrondt op secondes. De Consumentenbond vindt dat hiermee het aanbod onvoldoende is verbeterd; bij slechts 14% van alle abonnementen wordt afgerond op secondes. Bij 35% worden gesprekken korter dan een minuut afgerond op een hele minuut en bij 51% worden alle gesprekken op hele minuten naar boven afgerond.

In opdracht van de Consumentenbond analyseerde DeLaagsteRekening.nl 13.000 telefoonrekeningen uit 2013. Gemiddeld betalen consumenten per maand voor 33 minuten die ze niet gebruikt hebben. Meer dan de helft van de gesprekken duurt korter dan een minuut en 23% van de gesprekken duurt zelfs korter dan 5 secondes, doordat mensen bijvoorbeeld een voicemail aan de lijn krijgen.

De actie 'Stop afronden op minuten!' is onderdeel van de campagne 'Fix our phone rights' die consumentenorganisaties wereldwijd voeren rondom World Consumer Rights Day (15 maart).