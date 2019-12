Stop per minuut #afronden van beltijd

Nieuws|Het overgrote deel van de mobiele telecomproviders rondt beltijd nog steeds af op minuten in plaats van secondes. De enige positieve uitzondering is Ziggo, die bij al zijn abonnementen de beltijd op secondes afrondt. Providers die ook abonnementen aanbieden waarbij telefoongesprekken worden afgerond op secondes, verstoppen die vaak tussen allerlei andere abonnementsvormen of ze hebben allerlei beperkingen. De Consumentenbond roept providers en politiek op om het beleid van afronden van telefoongesprekken op minuten definitief de wereld uit te helpen.