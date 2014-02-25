Stop per minuut #afronden van beltijd

Onderzoek van de Consumentenbond laat zien dat bij slechts 14% van de abonnementen wordt afgerond op secondes. Bij maar liefst 86% gebeurt dit niet; bij 35% worden gesprekken korter dan een minuut afgerond op een hele minuut en bij 51% worden alle gesprekken op hele minuten naar boven afgerond. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'We roepen de providers en politieke beslissingmakers op om afronden op secondes de standaard te maken. Consumenten vragen we om onze onze actie te steunen, en hun reacties en ervaringen met #afronden te delen op Facebook, Twitter en onze website om zo samen een vuist te maken.'

Telecomwens

In de Actie Telecomwens van de Consumentenbond uit 2012 stemden de meeste consumenten op de wens om een einde te maken aan oneerlijk afronden. Vanaf 1 januari 2013 zijn providers verplicht minstens een abonnement aan te bieden waarbij per seconde wordt afgerekend. Alleen hoeven de providers dat niet te doen voor al hun merken. Zo kan het dat KPN een abonnement aanbiedt, maar de KPN-dochters Hi, Telfort en Simyo de dans ontspringen.

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