Albert Heijn haalt avocado-arme guacamole dip uit de schappen

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Met de campagne Kletsplaatjes voeren wij al anderhalf jaar samen met consumenten actie tegen de marketingtrucs van fabrikanten. Wij zijn dan ook erg blij met het nieuws dat Albert Heijn stopt met de verkoop van deze guacamole zonder echte avocado, met slechts een snufje avocadopoeder. Wij hopen natuurlijk dat de andere gegadigden voor de Kletsmajoor Award ook hun product of het etiket aanpassen'. Albert Heijn blijft genomineerd voor de Kletsmajoor Award vanwege hun eerdere rechtvaardiging van de 0,7% avocadopoeder in hun guacamole dip. Hun smoes was dat het een dip is en geen echte guacamole.

Smoezen

Andere genomineerden voor de Kletsmajoor Award zijn Healthy People en Rivella. Op de verpakking van Healthy People blauwe bosbes en framboos prijken twee handen vol met deze vruchten, terwijl het product vooral witte druivensap bevat en slechts een beetje bessen- en frambozenpuree. De fabrikant voegt het witte druivensap toe 'omdat het een uitstekende smaakdrager is'. Rivella vermeldt op zijn verpakking prominent 'met natuurlijke ingrediënten', terwijl er ook drie synthetische zoetstoffen inzitten. Verweer van de fabrikant is dat er niet staat 'alléén natuurlijke ingrediënten'.

Consumenten kunnen nog tot 15 augustus hun stem uitbrengen in de Kletsmajoor verkiezing en zo laten weten wat zij de grootste smoes van fabrikanten vinden over de onzin die op hun producten staat.

Welke fabrikant is de grootste Kletsmajoor?

Lees meer: