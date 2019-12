Albert Heijn haalt avocado-arme guacamole dip uit de schappen

Nieuws|Albert Heijn heeft de Consumentenbond laten weten zijn guacamole dip binnen enkele weken uit de schappen te halen en op zoek te gaan naar een kwalitatief beter product. De dip stond op de Wall of Shame van de Consumentenbond omdat er geen echte avocado in zit, maar slechts 0,7% avocadopoeder. In de Kletsmajoor verkiezing van de Consumentenbond kreeg de smoes van Albert Heijn over dit product al bijna 6000 stemmen van consumenten.