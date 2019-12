Behoud vrije artsenkeuze blijft onzeker

Nieuws|Met het verwerpen van het wetsvoorstel van minister Schippers (Volksgezondheid) op 16 december door de Eerste Kamer leek de vrije artsenkeuze voor verzekerden behouden. Maar het kabinet heeft na spoedberaad besloten het voorstel in aangepaste vorm opnieuw in te dienen. Daarmee is het laatste woord over vrije artsenkeuze nog niet gezegd. De Consumentenbond is teleurgesteld dat de vrije artsenkeuze nog steeds beperkt wordt.