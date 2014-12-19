Behoud vrije artsenkeuze blijft onzeker

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Het nieuwe wetsvoorstel moet nog ingevuld worden. Zonder uitwerking van de vijf punten die het kabinet nu voorstelt, is er nog geen goede beoordeling te geven. Maar wij houden vast aan het recht van consumenten op een vrije artsenkeuze en stellen vast dat hiervoor in de samenleving een breed draagvlak is. Het nieuwe voorstel lijkt op het eerste gezicht nog steeds een verslechtering ten opzichte van de huidige rechten van consumenten. Er blijft immers sprake van een overdracht van het recht op vrije artsenkeuze van consumenten naar verzekeraars.'

Samen voor vrije artsenkeuze

De Consumentenbond strijdt met consumenten en 70 maatschappelijke organisaties voor behoud van de vrije artsenkeuze. Voorafgaand aan de behandeling in de Eerste Kamer hebben de gezamenlijke organisaties een manifest overhandigd.

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