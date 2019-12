Belastingexperts weer in trek bij aangifte

Nieuws|In 2014 besteden meer Nederlanders hun belastingaangifte uit aan een betaalde expert dan in 2013, zo blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Vorig jaar steeg het aantal doe-het-zelvers nog met een kwart tot 60%. Dit jaar vult 54% de belastingaangifte zelf in. Voor hulp gaan Nederlanders naar een betaalde expert (20%), onze partner (12%) of een vriend of kennis (12%). 56% kiest voor een adviseur op aanraden van familie of kennissen, mond tot mond reclame is duidelijk zeer belangrijk.

De aangifte wordt vooral uitbesteed aan een betaalde expert uit angst om belastingvoordeel te laten liggen (58%). Andere veelgenoemde redenen zijn 'Ik kan het zelf niet' (26%) , 'Dan weet ik zeker dat ik geen boete krijg' (14%) en 'Ik besteed mijn tijd liever aan andere dingen' (14%). Opvallend is dat vorig jaar slechts 8% die laatste verklaring gaf voor het uitbesteden van de aangifte. De kosten van het advies blijven meestal binnen de perken: ruim drie kwart betaalt maximaal €100 aan de expert. Het is nog maar de vraag hoeveel tijd consumenten besparen met het inschakelen van een betaalde expert, want ook dan moeten zij zelf de gegevens aanleveren, afstemmen met de adviseur, de aangifte controleren en de adviseur betalen. Van de Nederlanders die de aangifte zelf doen, zegt 83% minder dan 2 uur kwijt te zijn aan het invullen van de aangifte.

Klaar voor de start

Alhoewel aangifte doen al vanaf januari mogelijk is, wacht Nederland massaal met het doen van aangifte tot na 1 maart. Dat is de datum waarop de vooraf ingevulde aangifte beschikbaar komt op de website van de belastingdienst. 22% doet desondanks al voor 1 maart aangifte. 26% regelt het direct in de eerste week waarin de vooraf ingevulde aangifte beschikbaar komt. Een klein deel van de ondervraagden (2%) verwacht de aangifte pas na 1 april op te sturen. Van degenen die de aangifte zelf invullen, gebruikt 44% het helpscherm in het aangifteprogramma, 31% de website van de Belastingdienst en 15% raadpleegt kennissen.