Betere stofzuigers door energielabel

Van de stofzuigers die nu in de winkels worden verkocht voldoet slechts 25% aan de lagere wattage-eis. Deze stofzuigers mogen nog wel verkocht worden, maar alle nieuwe modellen moeten voldoen aan de nieuwe Europese regels en krijgen een energielabel, vergelijkbaar met die op het witgoed. Consumenten kunnen daarop in één oogopslag zien hoe zuinig de stofzuiger is, maar ook hoe het scoort op zuigprestatie, stofuitstoot en geluid. Wel is het zo dat de fabrikanten zelf de stofzuigers testen om het energielabel te bepalen. Het risico bestaat daardoor dat er testmethodes worden gebruikt die zo gunstig mogelijk uitvallen, waardoor het energielabel niet realistisch wordt. De Consumentenbond houdt deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Hardnekkige mythe

Onder consumenten heerst een hardnekkige mythe dat hoe hoger het vermogen van een stofzuiger, hoe beter hij zuigt. Fabrikanten spelen daar graag op in; het vermogen van de apparaten nam in de loop der jaren gigantisch toe. Onderzoek van de Consumentenbond toont echter aan dat de zuigprestatie vooral wordt bepaald door de vormgeving van het mondstuk en andere technische details. Met de nieuwe regelgeving worden fabrikanten nu gedwongen te innoveren en efficiëntere stofzuigers te maken.

Meer informatie is te vinden op de website van de Consumentenbond.