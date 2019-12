Consumenten besparen €16 miljoen met Energiecollectief

Nieuws|Consumenten hebben in 2013 gezamenlijk ruim €16 miljoen bespaard op hun energierekening via het Energiecollectief van de Consumentenbond. Ruim 60.000 consumenten stapten over van hun oude energieleverancier naar de leverancier die het beste bod uitbracht in een veiling. De besparing per huishouden bedroeg gemiddeld €267 per jaar.

Door samen energie in te kopen, betalen consumenten minder voor gas en elektriciteit. Omdat een collectief veel nieuwe klanten oplevert, bieden energieleveranciers aantrekkelijke kortingen, waardoor de rekening voor het 1-jarige of 3-jarige contract vaak honderden euro´s lager uitvalt dan bij een regulier contract. Voor consumenten is het Energiecollectief een makkelijke manier om geld te besparen.

9e energieveiling

In april organiseert de Consumentenbond voor de negende keer een energieveiling. Leden en niet-leden kunnen zich hiervoor tot 3 april vrijblijvend inschrijven. Op 11 april wordt het winnende bod voor een 1-jarig en een 3-jarig contract bekend gemaakt. Deelnemers kunnen dan beslissen of ze het aanbod accepteren.



De Consumentenbond adviseert consumenten om regelmatig de prijzen van energieleveranciers te vergelijken, bijvoorbeeld via het Energiecollectief of de Energievergelijker van de Consumentenbond.