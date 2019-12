Consumenten willen boekingskosten in de geadverteerde reisprijs

Nieuws|Consumenten willen dat online reisaanbieders onvermijdbare boekingskosten in de geadverteerde prijs opnemen en niet pas tijdens het boekingsproces erbij optellen. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat 65% van de bekeken reiswebsites deze kosten niet in de geadverteerde prijs opneemt. Dit tot grote ergernis van consumenten, die klagen dat de prijs waarop ze afgaan veel lager is dan de prijs die ze daadwerkelijk moeten betalen. De Consumentenbond roept de sector op te luisteren naar hun klanten en een transparanter en klantvriendelijker prijsbeleid te gaan voeren.

Uit het onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat veel kosten pas tijdens het boeken naar voren komen. De boekingskosten zijn de grootste extra kostenpost. Deze variëren van een paar euro's tot 3 tientjes. Doordat de geadverteerde prijzen niet 'all-in' zijn, is prijzen vergelijken voor consumenten ondoenlijk.

Bart Combée, directeur van de Consumentenbond: 'Het is natuurlijk erg irritant als een reis naar Turkije geen €500 blijkt te zijn, maar €650 door allerlei bijkomende kosten. Wij begrijpen niet waarom de sector de boekingskosten uit de aanbiedingsprijs laat. Als ik mijn boodschappen in de supermarkt bij de kassa afreken, betaal ik ook geen toeslag voor het scannen door de kassière. Dergelijke kosten moeten gewoon in de prijs zijn verwerkt. Dat kan prima, want een kwart van de door ons onderzochte websites doet dat wel gewoon.'

Prijsergernissen

In april 2013 vroeg de Consumentenbond consumenten naar hun grootste prijsergernissen. Ruim 60% vond de onduidelijke prijzen van reisaanbieders het meest irritant. Vanavond gaat Combée in het consumentenprogramma Kassa op Nederland 1 om 19:05 uur de discussie over boekingskosten aan met de reisbranche.

Op de website van de Consumentenbond staat welke reisorganisaties wel en niet de boekingskosten in hun aanbiedingsprijs opnemen.