Consumentenbond: Proef ING van de baan is goed nieuws

Nieuws|Het nieuws dat de ING voorlopig afziet van de plannen om informatie van haar klanten te gebruiken voor aanbiedingen van derden is voor de Consumentenbond goed nieuws. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Over de gevolgen van dit plan is niet goed nagedacht en het leidde tot verwarring, verbazing en verontwaardiging. Dat is slecht voor vertrouwensrelatie tussen consumenten en de banken, waaraan toch al zoveel te verbeteren valt.'

De Consumentenbond heeft een brief van de ING ontvangen waarin staat dat de bank in gesprek gaat met klanten, toezichthouders en organisaties als de Consumentenbond. Bart Combée: 'Wij hebben vorige week in een brief aan de ING en minister Dijsselbloem duidelijk gemaakt dat wij graag zien dat de plannen van de ING niet doorgaan. In een gesprek zullen wij onze zienswijze nogmaals toelichten.'

