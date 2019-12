Consumentenwetgeving sterk verbeterd

Nieuws|Vanaf 13 juni 2014 zijn consumenten beter beschermd, met name bij online aankopen en overeenkomsten die consumenten telefonisch, aan de deur of op straat afsluiten. Op die datum treden veel nieuwe of verbeterde consumentenrechten in werking. De Consumentenbond is ingenomen met de nieuwe wetgeving en verwacht dat toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) vanaf 13 juni streng toeziet op de naleving ervan door bedrijven.