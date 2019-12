Downloaden voor privégebruik moet mogelijk blijven

Het Europese Hof van Justitie buigt zich momenteel over een zaak met betrekking tot de thuiskopieregeling. De vraag die voorligt is of Nederland zijn interpretatie van de wet mag behouden. Begin 2014 heeft de Advocaat-Generaal van het Hof van Justitie hier een negatief advies over uitgebracht. Als het Europese Hof dat advies volgt, dan wordt downloaden uit illegale bron een onrechtmatige activiteit onder het Nederlandse Auteursrecht.

Gevolgen voor privacy

De Advocaat-Generaal stelt dat er geen direct verband bestaat tussen het uitsluiten van kopieën uit illegale bron en mogelijke inbreuk op het recht op privacy van gebruikers. De Consumentenbond bestrijdt dit. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Wij vinden het essentieel dat de vrijheden van consumenten op het internet behouden blijven. Een downloadverbod leidt onherroepelijk tot criminalisering van consumenten en een verdere afname van het draagvlak voor auteursrecht onder consumenten.'



De Consumentenbondheeft advocatenkantoor Brandeis gevraagd om de Amicus-brief op te stellen en het consumentenperspectief onder de aandacht van het Europese Hof van Justitie te brengen.

Brief aan Europese Hof van Justitie