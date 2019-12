Eerste depositoveiling spaarrekeningen van start

Nieuws|Als eerste partij in Nederland organiseert de Consumentenbond een veiling voor deposito spaarrekeningen. Met het Renteaanbod wil de Consumentenbond namens vele spaarders een hogere rente, dan de actuele stand, over hun spaargeld realiseren. De inschrijving loopt tot 17 februari. Leden en niet-leden van de Consumentenbond kunnen meedoen en aan de vrijblijvende inschrijving zijn geen kosten verbonden.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: "Interesse in sparen is onverminderd hoog. Maar de rentestand is laag en daarover onderhandelen is voor de modale spaarder niet mogelijk. Dat is de reden voor dit Renteaanbod. Een collectief waarbij we door de kracht van vele spaarders te bundelen een hogere rente op spaardeposito's bij banken realiseren." De Consumentenbond organiseert deze veiling samen met DepositoDeal. Beide partijen hebben een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Deelnemen

Consumenten kunnen zich tot 17 februari op Renteaanbod vrijblijvend inschrijven door zelf een keuze te maken voor een looptijd van 1, 3 of 5 jaar vast. Leden en niet-leden van de Consumentenbond kunnen meedoen met een bedrag van minimaal €2500 en maximaal €250.000.

Eisen

Banken die willen deelnemen aan de veiling moeten vallen onder het Nederlandse of Belgische depositogarantiestelsel, gevestigd zijn in Nederland en onder toezicht van de Nederlandsche Bank staan. De Consumentenbond vraagt aan de banken €18 per aangebrachte klant. De deelname van banken is anoniem, pas na de uitkomst van de veiling wordt naar buiten gebracht welke bank welke looptijd in de veiling heeft gewonnen.

