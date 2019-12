Zorgverzekeringspreekuur: Experts beantwoorden vragen in community Consumentenbond

Nieuws|Maandag 29 december zitten de zorgexperts van de Consumentenbond van 16.00 tot 21.30 uur klaar om in de online community van de Consumentenbond vragen te beantwoorden over zorgverzekeringen. December is dé maand om de zorgpolis voor 2015 te bekijken en eventueel over te stappen naar een andere zorgverzekering. De Consumentenbond helpt consumenten die door de bomen het bos niet meer zien.

In de community kunnen leden en niet-leden van de Consumentenbond hun vragen online voorleggen aan het zorgteam. Alle vragen over de basisverzekering, budgetpolissen, eigen bijdrage, de tandarts en de vergoeding van zorgkosten in 2015 zijn welkom. Een aanvullende verzekering afsluiten of alleen een basisverzekering en dan wat geld opzij zetten voor bijvoorbeeld de fysiotherapeut? De experts van de Consumentenbond kunnen consumenten helpen met hun keuze. Ook kunnen consumenten hun eigen tips op het gebied van zorgverzekeringen delen met andere community-leden.

Community

De community is een online platform, waar leden en niet-leden van de Consumentenbond ervaringen en tips uitwisselen en deelnemen aan discussies over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van bijvoorbeeld zorg, financiën, voeding, reizen en privacy.

