Geen garantie op 'Laagste prijsgarantie'

Nieuws|Consumenten die hun voordeel willen doen met een 'laagste prijsgarantie' van een winkel, moeten goed op de kleine lettertjes letten. Onderzoek van de Consumentenbond laat zien dat ondernemers de meest uiteenlopende voorwaarden hanteren voor het uitbetalen van het prijsverschil als een product elders goedkoper is. Het woud aan regeltjes en uitzonderingen is groot.

Bij de meeste winkels geldt de laagste prijsgarantie alleen voor producten waarbij het merk, model en typenummer identiek zijn in. Met die laatste voorwaarde gaat het geregeld mis. Winkelketens bieden vaak een product met een typenummer aan dat dan alleen in de eigen winkel te krijgen is. Concurrenten worden soms om onnavolgbare redenen uitgesloten. Bij BCC bijvoorbeeld vervalt de laagste prijsgarantie als de concurrerende winkel niet 'dezelfde service en garantie' biedt. Zonder duidelijk te maken wat consumenten daaronder mogen verstaan. Bij supermarktketen Jumbo valt geen voordeel te halen als de concurrerende winkel niet in dezelfde vestigingsplaats staat.

Royaal

Als consumenten toch gelijk krijgen, dan gaan winkels verschillend om met de beloning. Jumbo is het royaalst: klanten mogen het betreffende artikel gratis hebben. Profijt Meubel, Hornbach, Gamma en Karwei betalen het prijsverschil terug aan de klant plus 10% korting. Het hele onderzoek naar de voorwaarden van de laagste prijs garanties is te lezen in de Consumentengids van juli/augustus 2014.

