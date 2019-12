Gesjoemel bij exclusieve honingsoorten

Nieuws|Exclusieve honingsoorten zoals acacia-, tijm- en manukahoning zijn in werkelijkheid vaak gewoon bloemenhoning, blijkt uit een test van de Consumentenbond. Van de 11 onderzochte exclusieve honingsoorten blijken er 8 hun naam niet waard. De 'Bloemen- & manukahoning' van Melvita bevat zelfs geen spoortje manuka. De Consumentenbond wil dat supermarkten en importeurs beter controleren wat zij consumenten verkopen en heeft de bevindingen gemeld aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

De Consumentenbond eiste al eerder dat importeurs en supermarkten de producten die zij in- én verkopen beter controleren op echtheid. Supermarkten hebben beterschap beloofd, maar uit het honingonderzoek blijkt dat er nog steeds dingen mis gaan. De Consumentenbond roept de bedrijven daarom op om hun beloftes na te komen.

De 8 'zoete leugens' staan op een digitale schandpaal zodat consumenten die deze honing in huis hebben, hun recht kunnen halen. Als de benaming of de ingrediënten die genoemd worden, niet overeenkomen met de inhoud, hebben consumenten het recht hun geld terug te eisen bij de winkel waar ze het product gekocht hebben.

Pollen- en smaaktest

De Consumentenbond onderzocht 30 verschillende potjes en knijpflacons vloeibare honing: 19 exemplaren met 'gewone' bloemenhoning en 11 exclusieve soorten. Ze variëren in prijs van €1 tot bijna €14.

'Beste uit de test' en tevens 'Beste koop' is de 'Zoete Zon Bijenhoning' van Aldi.

Behalve de fouten op de etiketten, grossieren de verpakkingen ook in loze claims zoals 'natuurzuiver', '100% honing', en 'koudgeslingerd'. Deze claims zijn echter van toepassing op alle honingsoorten en in die zin dus niets meer dan overbodige marketingpraat. Alle resultaten van het onderzoek staan in de Consumentengids van november 2014 (pdf).

Lees meer: