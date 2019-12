Goedkoop uit met groene stroom

Nieuws|Groene, duurzaam opgewekte stroom is nauwelijks duurder dan grijze stroom. Dat blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond. In een aantal gevallen zijn consumenten met een groen stroomcontract zelfs goedkoper uit. Het verschil tussen het goedkoopste groene en goedkoopste grijze contract is op het moment van de prijspeiling (januari 2014) €7 per jaar in het voordeel van groene stroom.

De Consumentenbond peilde de prijzen van een jaarcontract met vaste prijzen bij verschillende energieleveranciers. Bij Delta, Dong Energy en Electrabel betalen consumenten precies hetzelfde voor een groen als voor een grijs stroomcontract. Essent rekent voor zijn groenste product, Windkracht220, wel meer: dat is €35 per jaar duurder dan het grijze alternatief, 'Zeker 1 jaar grijs'. Energiedirect.nl hanteert een vaste toeslag van €24 per jaar voor groene stroom, ongeacht het verbruik.

Groen, groener, groenst

Bedrijven als NLE en Greenchoice verkopen alleen groene stroom, maar daarin is wel onderscheid te maken tussen 'lichtgroen' en 'donkergroen'. Lichtgroene energie is bijvoorbeeld energie met een garantie van oorsprong (GVO) afkomstig van grootschalige Noorse waterkrachtcentrales. Dit is minder duurzaam dan energie opgewekt door Nederlandse windmolens (donkergroen). Bij NLE blijkt hun groenste energievorm, Nederlandse wind, nog geen procent duurder dan hun minst groene product (Scandinavische waterkracht).



Het hele onderzoek is te lezen in de Consumentengids van maart. Op de website van de Consumentenbond kunnen consumenten de prijzen en duurzaamheid van energieleveranciers vergelijken.