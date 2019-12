ING plan commercieel gebruik klantgegevens voorlopig van de baan

Nieuws|ING schrapt voorlopig zijn plannen om de betalingsgegevens van hun klanten voor commerciële doeleinden te gebruiken. Eerder dit jaar zorgde het plan van ING Nederland om het betaalgedrag van klanten ook commercieel uit te baten tot kritiek van de Consumentenbond en ophef onder klanten. ING stelt de plannen nu uit vanwege de kosten die er mee gemoeid zijn, maar blijft bij zijn standpunt dat dit de toekomst heeft. De Consumentenbond is teleurgesteld in deze visie.

De plannen van ING worden door de Consumentenbond met argusogen bekeken. De Consumentenbond heeft er met name moeite mee dat de bank klantgegevens wil gebruiken voor een ander doel dan waarvoor ze aan de bank verstrekt zijn. Een dergelijk gebruik van klantgegevens tast niet alleen de privacy aan, maar ook het vertrouwen dat klanten in banken hebben. Bart Combée, directeur Consumentenbond, maakte in maart 2014 in een brief aan minister Dijsselbloem (Financiën) en Nick Jue, directievoorzitter ING Nederland, zijn ongerustheid over de plannen van de ING kenbaar. In een gesprek met de ING heeft Combée vervolgens zijn zorgen verder toegelicht.

Equens

In 2013 schrapte betalingsverwerker Equens het idee om de pintransacties van consumenten voor marketingdoeleinden te verkopen aan derden nadat een storm van kritiek losbarstte. Combée: 'De band van een klant met zijn bank is een bijzondere en vanwege haar nutsfunctie niet te vergelijken met andere commerciële partijen. We blijven plannen omtrent commercieel gebruik van klantgegevens door banken ook in de toekomst zeer kritisch volgen.' De Consumentenbond heeft het gebruik van klantgegevens ook op de agenda van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer gezet.