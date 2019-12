Inleveren keuzevrijheid in de zorg slecht idee

Nieuws|Het inleveren van keuzevrijheid die in de bespreking van het zorgakkoord heeft plaatsgevonden, heeft grote consequenties voor consumenten. De keuzevrijheid voor ziekenhuiszorg wordt ernstig beperkt. De zorgverzekeraar mag volgens de afspraken met het ministerie van Volksgezondheid namelijk gaan kiezen naar welk ziekenhuis en welke chirurg verzekerden wel en niet kunnen gaan. De zorgverzekeraar hoeft dan niet-gecontracteerde aanbieders niet meer te vergoeden. Voor consumenten betekent dit: kies je zelf maar is deze aanbieder niet gecontracteerd: dan zelf betalen. Onacceptabel, vindt de Consumentenbond.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: "Artikel 13 is indertijd juist in de zorgverzekeringswet opgenomen om de keuzevrijheid te waarborgen. Patiënten baseren hun keus voor een specialist of ziekenhuis vaak op het advies van een zorgverlener, vaak de huisarts. Dit advies kan nu dus leiden tot een verkeerde keuze. Weg keuzevrijheid. Het ontbreekt daarnaast ook nog steeds aan gegevens die inzicht geven in de kwaliteit van zorg en hoe de keuze van de verzekeraar is gemaakt."

Wijziging van artikel 13 in de Zorgverzekeringswet komt volgens de Consumentenbond dan ook te snel. Combée: "Het is onbegrijpelijk hoe een dergelijk essentieel element als vrije artskeuze in ons zorgstelsel uitgewisseld wordt, met alle verstrekkende gevolgen voor consumenten van dien". De Consumentenbond schreef eerder hierover al een brief aan de kamer, en zal zich de komende tijd actief opstellen op dit onderwerp. De Consumentenbond roept daarom consumenten gebruik te maken van de reactiemogelijkheid onder dit bericht. Combée: "Wij zullen deze reacties gebruiken ons standpunt nader bij de politiek onder de aandacht te brengen".



