Inzicht zorgkosten 2013 vaak slecht geregeld

ASR Zorgverzekeringen geeft het goede voorbeeld. Daar kunnen verzekerden nog 5 jaar inloggen en bij VGZ, ONVZ en DSW 3 jaar. De zorgverzekeraars CZ en Eno laten consumenten nog 1 jaar in hun eigen declaraties terugkijken. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Consumenten moeten natuurlijk wel toegang tot hun declaraties houden. Verzekerden kunnen in de loop van dit jaar nog steeds rekeningen krijgen en die tot 3 jaar na een behandeling nog indienen. Ook is het goed om toegang te blijven geven zodat declaraties gecontroleerd kunnen worden. En dan is de overzichtspagina van de oude verzekering voor velen ook nog van belang bij het invullen van de belastingaangifte.'

Grote verschillen

Achmea geeft aan dat ze voor alle zorgverzekeringen werken aan een langduriger inzicht. Menzis zegt in een reactie dat de verzekeraar ziet dat er behoefte aan het inzicht is en dat ze de kwestie op de agenda van dit jaar gezet hebben. Bij Zorg en Zekerheid kunnen consumenten een overzicht op papier opvragen. De Consumentenbond heeft inzichtelijk gemaakt hoe lang zorgverzekeaars nog inzage geven in de dossiers van de verzekerden.