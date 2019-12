Klachten over Fit For Free blijven komen

Nieuws|Er komen bij de Consumentenbond nog steeds klachten binnen over sportschoolketen Fit For Free. Consumenten klagen dat de sportschool geld blijft incasseren terwijl het abonnement is opgezegd. Vaak gaat het om een maandelijkse bijdrage (€2,95) voor een pasje dat volgens de sportschoolhouder niet is ingeleverd. Ook is er regelmatig onenigheid of het abonnement daadwerkelijk is opgezegd omdat Fit For Free beweert geen opzegbrief te hebben ontvangen.

In januari 2013 sprak de Consumentenbond Fit For Free al aan op een aantal klantonvriendelijke, soms onwettige voorwaarden. Zo stelde Fit For Free dat opzeggen alleen per brief kon naar een postbusadres. Wettelijk is het echter zo dat consumenten een overeenkomst op dezelfde manier kunnen opzeggen als waarop die is aangegaan. Op aandringen van de Consumentenbond zijn de voorwaarden van de sportschool aangepast. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'op papier lijkt het nu goed geregeld, maar in de praktijk blijken er nog veel dingen mis te gaan. Wij roepen Fit For Free op de klachten serieus te nemen en netjes af te handelen, ook via Klachtencompas.nl. Consumenten raden we aan goed op de kleine lettertjes te letten.'

Opzeggen

De Consumentenbond adviseert consumenten om de brief waarin men het abonnement opzegt persoonlijk af te leveren bij de sportschool, samen met het pasje, en om een ontvangstbewijs te vragen. Consumenten moeten ook goed opletten wat voor abonnement zij precies afsluiten. Veel mensen denken ten onrechte een jaarcontract inclusief enkele maanden gratis sporten af te sluiten, in werkelijkheid gaat het vaak om een jaarcontract plus enkele maanden gratis trainen.