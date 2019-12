Kosten bankieren lopen flink uiteen

Nieuws|In vergelijking met 2013 bleven de prijsstijgingen van een betaalrekening- of pakket weliswaar beperkt tot gemiddeld 2 a 3% maar de kosten lopen per bank flink uiteen. De kosten voor een ASN bankrekening stegen met 14% het hardst en ING, RegioBank en SNS Bank verhoogden de kosten helemaal niet. De goedkoopste pakketten bieden ABN Amro Privépakket, ING BasisPakket en SNS Betalen voor €46. Knab Premium is met € 180 euro per jaar veruit het duurste pakket maar de bank introduceerde eind 2013 ook een goedkoper pakket: Knab Plus dat €60 euro kost.

Met de vaste kosten zijn consumenten er nog niet. Vaak komen er extra kosten bij voor betalen en geld opnemen buiten de eurolanden en voor roodstaan. De meesten banken sturen nog gratis maandelijkse schriftelijke afschriften maar voor een hogere frequentie moet worden betaald. Bij de berekeningen ging de Consumentenbond uit van een stel zonder (thuiswonende) kinderen dat niet buiten Europa op vakantie gaat, en twee betaalpassen en een creditcard heeft. Een volledig overzicht van de kosten staat op de site van de Consumentenbond in de Consumentengids van maart 2014.

Internetbankieren

Mobiel bankieren is in 2013 verder uitgelopen op internetbankieren. Volgens het panel dat voor de Consumentenbond het gebruikersgemak van de mobiele apps testte is er voor Triodos Bank, Knab en de Rabobank nog veel werk aan de winkel. Het zijn de enige banken die lager dan een 7 scoren. De gebreken schuilen met name in het onduidelijke overzicht van de bij- en afschrijvingen. Bij Triodos Bank was daarbij vooral het adresboek een ramp. Niemand van het testpanel kon hier in de gebruikerstest van begin januari 2014 mee uit de voeten.