Ledenparlement Consumentenbond zoekt versterking

De Consumentenbond is een vereniging en de Bondsraad is het hoogste orgaan hiervan. De leden van de Bondsraad overleggen met de directeur over de strategie, het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting en nemen daarover besluiten. Ook komen zij enkele keren per jaar samen om te discussiëren over consumentenonderwerpen. De Bondsraad zoekt nieuwe leden die beschikken over enige bestuurservaring en leden die in de toekomst als voorzitter willen optreden bij regionale vergaderingen. Kandidaten moeten minimaal twee jaar lid zijn van de Consumentenbond. De Bondsraad is met name geïnteresseerd in nieuwe collega's die buiten de Randstad wonen.

Procedure

Leden die mee willen beslissen over de toekomst van de Consumentenbond kunnen zich tot uiterlijk 1 september 2014 aanmelden voor de verkiezingen. Geïnteresseerden kunnen meer informatie lezen over de Bondsraad: over wat die raad doet, het profiel van de kandidaten en de aanmeldingsprocedure.

Bondsraadsleden worden voor vier jaar gekozen en kunnen zich daarna twee keer voor eenzelfde termijn herkiesbaar stellen. De gemiddelde tijdsbesteding voor leden die alle bijeenkomsten willen bijwonen is ongeveer één avond per maand en twee zaterdagen per jaar.