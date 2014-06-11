Voorgedragen kandidaten voor de Bondsraad 2026

De Bondsraad heeft het voornemen 12 Bondsraadsleden te benoemen. De kandidaten worden, zonder tegenkandidaten, per 20 juni 2026 benoemd als lid van de Bondsraad.

Leden die bezwaar hebben tegen de voordracht, kunnen tot uiterlijk 2 maanden na publicatie van dit bericht één of meer tegenkandidaten voordragen (artikel 10.3 statuten). Dit betekent dat de uiterste datum voor het voordragen van tegenkandidaten 3 juni 2026 is.

Kandidatenlijst 2026 (pdf)

Meer informatie

Voor meer informatie over de voordracht of de Bondsraad kun je terecht bij de afdeling Verenigingszaken via vereniging@consumentenbond.nl.