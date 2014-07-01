Levensmiddelenfabrikanten grossieren in smoezen

Met de campagne Kletsplaatjes verzamelde de Consumentenbond anderhalf jaar lang marketingtrucs van levensmiddelenfabrikanten. Vervolgens werden de desbetreffende fabrikanten om uitleg over hun verpakking of etiket gevraagd. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Veel fabrikanten pasten de verpakking aan na de kritiek van de Consumentenbond, maar soms probeerden fabrikanten hun trucs met allerlei kromme verhalen recht te praten. De Consumentenbond zette een aantal smoezen op een rij en nu kunnen consumenten stemmen op wat zij de grootste Kletsmajoor vinden.'

Flauwekul

Op de verpakking van Healthy people blauwe bosbes en framboos staan twee handen vol met deze vruchten, terwijl het product voornamelijk uit witte druivensap bestaat met een beetje bessen- en frambozenpuree. De fabrikant zegt het witte druivensap toe te voegen 'omdat het een uitstekende smaakdrager is'. Op de verpakking van Rivella staat prominent 'met natuurlijke ingrediënten', terwijl er ook drie synthetische zoetstoffen inzitten. Verweer van de fabrikant is dat er niet staat 'alléén natuurlijke ingrediënten'. En Albert Heijn verdedigt zijn guacamole-dip -waarin slechts 0,7% avocadopoeder zit- door te zeggen dat het een dip-saus is en dus geen echte guacamole.

Meer voorbeelden van marketingtrucs van fabrikanten staan in de Consumentengids van juli/augustus 2014 en op de website van de Consumentenbond.

Welke fabrikant is de grootste kletsmajoor? Stem hier!

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