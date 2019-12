Levensmiddelenfabrikanten grossieren in smoezen

Nieuws|De fabrikanten van Healthy people blauwe bosbes en framboos, AH guacamole dip en Rivella strijden tegen elkaar in de Kletsmajoor verkiezing van de Consumentenbond. Zij zijn genomineerd vanwege de smoezen die zij de Consumentenbond probeerden te verkopen over de onzin die op hun etiketten of verpakking staat. Consumenten kunnen van 1 juli tot 15 augustus 2014 stemmen op de fabrikantenlogica die zij het onzinnigst vinden. De producent met de meeste stemmen wint de Kletsmajoor award.