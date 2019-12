Luchtvaartpassagier krijgt steun Europees Parlement

Nieuws|Het Europees Parlement heeft donderdag 6 februari 2014 met grote meerderheid een voorstel aangenomen voor de modernisering en uitbreiding van de rechten van luchtvaartpassagiers. Volgens de nieuwe regels moeten passagiers na een langdurige vertraging of annulering van hun vlucht eenvoudiger en sneller compensatie krijgen van luchtvaartmaatschappijen. De Consumentenbond is blij dat het Europees Parlement hiermee de rechten van passagiers wil verduidelijken en versterken.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Het Europees Parlement laat zien dat zij het jarenlange traineren van de passagiersrechten door de luchtvaartsector zat is. Veel van de nieuwe regels betekenen een vooruitgang voor passagiers en zorgen voor meer duidelijkheid over de rechten en plichten van passagiers en luchtvaartmaatschappijen. Alles staat of valt overigens met adequate handhaving van de passagiersrechten door toezichthouder ILT. Daar valt nog veel te verbeteren.'

De stemming in het Europees Parlement betekent nog niet dat de nieuwe regels daarmee vast staan. Het Europees Parlement moet nog onderhandelen met de lidstaten van de EU, die hun standpunt nog moeten bepalen. Pas daarna worden de nieuwe passagiersrechten vastgesteld en ingevoerd. Dat gebeurt vrijwel zeker niet voor 2015.

Compensatie

Volgens het voorstel van het Europees Parlement hebben passagiers recht op €300 compensatie als hun vlucht binnen Europa meer dan 3 uur vertraagd is. Bij vluchten tussen 3500 en 6000 kilometer is dat €400 na meer dan 5 uur vertraging, bij vluchten van meer dan 6000 kilometer bedraagt de compensatie €600 na meer dan 7 uur vertraging. Daarnaast mogen luchtvaartmaatschappijen passagiers met een retourticket niet meer weigeren voor de terugvlucht, als ze de heenreis van het ticket niet hebben gebruikt. Een andere goede maatregel voor passagiers is dat op het vliegveld altijd een contactpersoon van de luchtvaartmaatschappij aanwezig moet zijn om passagiers te informeren over hun vlucht.