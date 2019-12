Maak herkomst vlees bekend

Nieuws|Maandag 24 maart vergadert de Raad van Ministers van Landbouw in Brussel over een verplichte etikettering van het land van herkomst van vlees als ingrediënt in levensmiddelen. De Consumentenbond heeft minister Schippers (VWS) en staatssecretaris Dijksma (EZ) verzocht zich in Brussel in te zetten om dit ook echt mogelijk te maken.

90% van de consumenten is voorstander van etikettering van het land van herkomst, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van de Europese Commissie. Uit onderzoek van BEUC (koepelorganisatie van Europese consumentenbonden) blijkt bovendien dat een overweldigende meerderheid van de consumenten de gehele afgelegde weg van het vlees wil weten: waar is het dier geboren, gemest en geslacht en tot slot verwerkt tot bijvoorbeeld worst of ham. Consumenten hebben veel interesse in de herkomst van vlees, omdat dit van invloed kan zijn op aspecten als kwaliteit, de veiligheid, het milieu en ethische aspecten (bijvoorbeeld dierenwelzijn).

Transparantie

De Consumentenbond is voorstander van meer transparantie over de herkomst van vlees, ook in samengestelde producten. Consumenten hebben recht op deze informatie en fabrikanten horen hierover te beschikken. Herkomstetikettering levert een belangrijke bijdrage aan het transparanter maken van de voedselketen en het vergroten van de grip van fabrikanten en (detail)handelaren op de voorgaande schakels in de keten. Tijdens het dioxineschandaal in 2009 met varkensvlees uit Ierland bleek uit een rondgang van de Consumentenbond dat supermarktketens rundvlees makkelijker kunnen terug traceren dan varkensvlees, doordat etikettering van het land van herkomst voor rundvlees al verplicht is.

Etikettering van het land van herkomst van vlees is één van de zeven maatregelen die de Consumentenbond bepleit in de strijd tegen voedselfraude en voor het herstel van het vertrouwen in voedsel.