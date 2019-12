Onsportieve voorwaarden bij sportscholen

De Consumentenbond krijgt ook regelmatig klachten over het opzeggen van een sportabonnement. Zo regent het klachten over Fit For Free die na beëindiging van een abonnement, maandelijks €2,95 incasseert als sporters hun ledenpas niet inleveren. De Consumentenbond adviseert consumenten een ontvangstbevestiging te vragen wanneer zij hun pas inleveren, om discussies te voorkomen. Tussentijds een abonnement opzeggen kan volgens de voorwaarden van Fit!vak bij een verhuizing, een langdurige blessure of ziekte. Fit!vak-sportschool Laco meldt echter alleen 'bijzondere omstandigheden', zoals ernstige ziekte of overlijden. Branchegenoot Fitland wilde zelfs een man het vooruitbetaalde abonnementsgeld van zijn overleden vrouw niet retourneren, hij moest maar in haar plaats komen sporten. In een reactie zegt Fitland de gang van zaken te betreuren en heeft de weduwnaar alsnog €213 terugbetaald.

Incasso

Volgens de wet moeten bedrijven bij een mislukte incasso een schriftelijke herinnering sturen met de mogelijkheid het bedrag, zónder extra kosten binnen twee weken alsnog te betalen. Toch hebben vier sportscholen in hun voorwaarden staan dat ze direct of na één week, kosten in rekening kunnen brengen bij een mislukte incasso. Health City en Laco melden bovendien dat ze bij te laat betalen in één keer alle resterende termijnen van het lidmaatschap mogen innen. 'Volstrekt onredelijk', vindt de Consumentenbond.

Geschillencommissie

De Consumentenbond onderzocht de voorwaarden en prijzen van SportCity, Fitland, Fit All Day, Laco, Trainmore, Basic-Fit, Fit For Free en HealthCity. De eerste vijf zijn aangesloten bij de branchevereniging Fit!Vak waarmee de Consumentenbond in 2012

eerlijke, klantvriendelijke Algemene Voorwaarden opstelde. De Consumentenbond heeft de branchevereniging en de sportscholen aangesproken op de voorwaarden. Fit!vak zegt toe de ketens extra te gaan controleren. Een aantal sportscholen zegt in de praktijk coulanter te zijn dan op papier. De Consumentenbond wil dit in de voorwaarden zien.