Opvallend veel klachten over Online.nl

Opvallend is dat er de afgelopen maanden meer klachten zijn over Online.nl, dan over veel grotere providers als UPC en XS4ALL. Online.nl erkent dat er problemen zijn geweest met de levering en de bereikbaarheid van de klantenservice. De provider zei eind november maatregelen te hebben genomen en de meeste problemen inmiddels opgelost te hebben. Maar de Consumentenbond zag na deze verklaring van Online.nl toch weer een stijging van het aantal klachten.

Klachten

Op zijn website zegt Online.nl dat nieuwe klanten geen dag zonder telefoon zitten en dat ze met de overstapservice direct online zijn. Maar uit de klachten blijkt dat nieuwe klanten van Online.nl lang moeten wachten totdat internet, telefoon of televisie geactiveerd is, en soms werkende diensten überhaupt niet. Ook krijgen klanten vaak een lagere internetsnelheid dan Online.nl belooft. De Consumentenbond heeft er al eerder bij Online.nl op aangedrongen reële internetsnelheden te communiceren.

Ook een klacht over Online.nl? Gebruik dan onze voorbeeldbrief om dit op te lossen.

Het consumentenprogramma Radar besteedt maandag 22 december (NPO1, 20.30 uur) ook aandacht aan de problemen bij Online.nl.