Opvallend veel klachten over Online.nl

Nieuws|In de tweede helft van 2014 heeft de Consumentenbond op Klachtenkompas.nl honderden klachten gekregen over provider Online.nl. De klachten variëren van geen verbinding tot een slecht bereikbare klantenservice en van traag internet tot een onjuiste rekening. De Consumentenbond heeft Online.nl om uitleg verzocht en gevraagd welke stappen het bedrijf gaat nemen om de klachtenstroom in te dammen. Om consumenten met problemen te helpen, heeft de Consumentenbond een stappenplan en voorbeeldbrieven op zijn website gezet.

Opvallend is dat er de afgelopen maanden meer klachten zijn over Online.nl, dan over veel grotere providers als UPC en XS4ALL. Online.nl erkent dat er problemen zijn geweest met de levering en de bereikbaarheid van de klantenservice. De provider zei eind november maatregelen te hebben genomen en de meeste problemen inmiddels opgelost te hebben. Maar de Consumentenbond zag na deze verklaring van Online.nl toch weer een stijging van het aantal klachten op Klachtenkompas.nl.

Klachten

Op zijn website zegt Online.nl dat nieuwe klanten geen dag zonder telefoon zitten en dat ze met de overstapservice direct online zijn. Maar uit de klachten blijkt dat nieuwe klanten van Online.nl lang moeten wachten totdat internet, telefoon of televisie geactiveerd is, en soms werkende diensten überhaupt niet. Ook krijgen klanten vaak een lagere internetsnelheid dan Online.nl belooft. De Consumentenbond heeft er al eerder bij Online.nl op aangedrongen reële internetsnelheden te communiceren.

Ook een klacht over Online.nl? Gebruik dan het stappenplan met voorbeeldbrieven om dit op te lossen.

Online.nl is actief op Klachtenkompas.nl, consumenten kunnen daar ook hun klachten plaatsen.

Een lagere snelheid dan beloofd? Bekijk dan het stappenplan voor oplossen lage internetsnelheid.

Het consumentenprogramma Radar besteedt maandag 22 december (NPO1, 20.30 uur) ook aandacht aan de problemen bij Online.nl.