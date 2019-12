Pinnen in buitenland niet vanzelfsprekend

Nieuws|Met een goede voorbereiding kunnen consumenten grotendeels voorkomen dat ze in het buitenland zonder geld komen te zitten. Soms mislukt het echter toch, blijkt uit meldingen bij de Consumentenbond. Passen worden geweigerd of de opnamelimiet is erg laag, vooral buiten Europa. De Consumentenbond raadt reizigers aan om naast de bankpas ook een alternatief betaalmiddel - zoals een creditcard - mee te nemen.

Sinds 2013 blokkeren de meeste banken bankpassen voor gebruik buiten Europa. Consumenten die Europa verlaten, wordt aangeraden de dag voor vertrek de blokkade tijdelijk op te heffen. Welke landen onder Europa vallen verschilt vreemd genoeg per bank, zoals te lezen is bij 'Betalen in het buitenland'.

Banken als ING en Rabobank vermelden op hun website in welke landen er beperkingen gelden bij geldautomaten. Bankklanten wordt aangeraden een nieuwe pas minimaal één keer in Nederland te gebruiken voor ze de grens over gaan. Meer tips en waarschuwingen staan in de Reisgids van juli 2014.

Betalen voor pinnen

Buiten de eurozone is het voordeliger om geld op te nemen in de lokale munteenheid in plaats van in euro's, omdat banken vaak ongunstige wisselkoersen rekenen bij het omrekenen naar euro's. Reizigers kunnen daarom het beste kiezen voor geldopname of betaling in lokale valuta.

Binnen eurolanden is zowel betalen als geld opnemen met je betaalpas in principe gratis (Let op: geld opnemen met een creditcard is nooit gratis!). Van pinners in Duitsland krijgt de Consumentenbond echter nog regelmatig meldingen over kosten oplopend tot €6 per geldopname. Dit mogen banken vragen als zij dit ook bij hun eigen klanten doen, maar het moet wel duidelijk op de automaat vermeld staan.