Providers geven geld terug na klachten over sms-dienst Triviatu

Op aandringen van de Consumentenbond compenseren alle telecomproviders de consumenten die hebben geklaagd over sms-dienst Triviatu. Ook hebben de providers toegezegd hun klantenservicemedewerkers beter te instrueren zodat zij klachten over sms-diensten zelf in behandeling nemen en niet doorverwijzen naar de aanbieder van de sms-dienst. Deze procedure is vastgelegd in de gedragscode SMS-Dienstverlening.

De Consumentenbond ontving begin 2014 veel klachten van consumenten die mee hadden gedaan aan een prijsvraag en zich daarmee ongemerkt hadden geabonneerd op een sms-dienst van Triviatu. Vervolgens kregen zij rekeningen voor ontvangen sms-jes die vaak €12 per week kostten. Naar aanleiding van deze klachten drong de Consumentenbond bij de providers aan op een onderzoek en ging in gesprek met het Loket Stichting Gedragscodes Mobiele Diensten. Dit Loket is verantwoordelijk voor de handhaving van de gedragscode sms-diensten. De conclusie is dat de advertenties voor het aanbod van Triviatu in een aantal opzichten onvoldoende duidelijk waren.

Waarschuwing

De Consumentenbond raadt consumenten aan om nooit zomaar hun telefoonnummer of andere gegevens in te vullen als niet helemaal duidelijk is waar men zich voor aanmeldt of bij wie men gegevens achterlaat. Het is bovendien goed om regelmatig de bankrekening te checken, zodat snel te zien is of iemand ongewenst geld afschrijft. Als dat gebeurt, kunnen consumenten het beste klagen bij hun telecomprovider en zich voor de dienst afmelden op payinfo.nl. Consumenten kunnen via deze website ook hun telefoonnummer voor betaalde SMS-diensten blokkeren.

