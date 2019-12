Veel klachten over sms-dienst Triviatu (sms-code 8444)

Nieuws|Er komen tientallen klachten binnen bij de Consumentenbond over sms-code 8444. Consumenten melden ongevraagd sms'jes van dit nummer te ontvangen en daarvoor flink te moeten betalen. De afzender van deze sms'jes is Triviatu, een aanbieder van een online kennisquiz. De Consumentenbond adviseert gedupeerden direct hun telefoon te blokkeren voor sms-diensten via www.payinfo.nl en heeft de telecomproviders gevraagd een onderzoek in te stellen.

Het merendeel van de klagers zegt 'uit het niets' geconfronteerd te worden met een sms-abonnement van bijvoorbeeld €12 per week. Een aantal heeft meegedaan aan een prijsvraag via Facebook, maar ook zij zeggen dat het voor hen het volstrekt onduidelijk was dat zij zich daarmee opgaven voor een betaalde dienst. Consumenten die zich niet hebben aangemeld voor de dienst, kunnen contact opnemen met hun telecomprovider. Als providers niet kunnen bewijzen dat consumenten zich hebben aangemeld, zijn zij verplicht het geïncasseerde bedrag terug te storten

Onderzoek

Providers en sms-dienstverleners hebben in een gedragscode vastgelegd hoe om te gaan met sms-diensten, maar de Consumentenbond krijgt signalen dat providers in veel gevallen bij de meldingen over Triviatu geen onderzoek instellen en het merendeel van deze klagers krijgt hun geld niet terug. De Consumentenbond dringt er bij de providers op aan de gedragscode na te leven en duidelijker te zijn in hun informatievoorziening hierover. Het consumentenprogramma Kassa besteedt zaterdag 26 juli ook aandacht aan de klachten over Triviatu (Nederland 1, 19.07 uur).

Klik op www.payinfo.nl voor het blokkeren van sms-diensten.