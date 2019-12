Rechter verbiedt handelswijze datingsite Cupidos

Datingsite Cupidos plaatste op diverse grote datingsites profielen van niet bestaande dames. Deze 'dames' lokten daters naar de website Cupidos.nl, waar zij vervolgens moesten betalen om te kunnen chatten. Naast dat Cupidos geen nepprofielen meer mag plaatsen op de bij het Keurmerk aangesloten datingsites, heeft de rechter Cupidos.nl ook verboden nog langer nepprofielen op hun eigen site of welke datingsite in Nederland dan ook te zetten. De Consumentenbond adviseert bezoekers van datingsites om in geval van twijfel over de echtheid van een profiel dit te melden aan de betreffende datingsite en de Consumentenbond in te lichten via alarm@consumentenbond.nl.

Keurmerk

In december 2013 stelde de Consumentenbond samen met de 9 grootste datingsites van Nederland klantvriendelijke en betrouwbare tweezijdige Algemene Voorwaarden op. Een goede bereikbaarheid bij problemen of klachten en aansluiting bij een onafhankelijke geschillencommissie zijn daarvan belangrijke onderdelen. In de voorwaarden is ook opgenomen dat de datingssites actief fraude bestrijden en consumenten waarschuwen voor fraude en tips geven om klachten te voorkomen. Een aantal van deze datingssites heeft het Keurmerk Veilig Daten opgezet.