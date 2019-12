Rechtsonzekerheid voor downloadende consumenten groeit

Het hof deed de uitspraak donderdag 10 april in een zaak met betrekking tot de thuiskopieregeling. Downloaden uit illegale bron wordt hiermee een onrechtmatige activiteit onder het Nederlandse Auteursrecht. Dit zet de deur open voor een heksenjacht van rechthebbende organisaties op consumenten die soms downloaden. Voor consumenten is het lastig om te beoordelen of bronnen legaal zijn of niet. Er zijn op het internet veel websites die legaal ogen en om betaling vragen, maar toch illegaal zijn.

Gevolgen voor privacy

De muziek- en filmindustrie kan internetverkeer gaan monitoren om onrechtmatig downloadende consumenten te identificeren. Daarvoor zullen ze technieken gebruiken waarmee alle gegevens worden bekeken die consumenten over internet versturen. Alle minder- en meerderjarige consumenten in Nederland zullen dan 24 uur per dag, 7 dagen in de week preventief digitaal gefouilleerd worden om te controleren of ze geen verboden kopietjes maken. Dat is een enorme inbreuk op de privacy van consumenten.

