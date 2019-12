T-Mobile komt klagers inflatiecorrectie alsnog tegemoet

Eind april 2014 constateerde de Consumentenbond dat T-Mobile bij diverse abonnementen onterecht inflatiecorrectie berekende. Telecomproviders mogen alleen inflatiecorrectie doorvoeren als ze dit in het contract of de algemene voorwaarden opnemen. T-Mobile vermeldde de inflatiecorrectie weliswaar op het tarievenoverzicht, maar dit overzicht zat niet bijgesloten bij de overeenkomst. Inmiddels heeft T-Mobile op dit punt diverse aanpassingen gedaan op de website.

CBS-index

Verder constateerde de Consumentenbond dat de berekende inflatiecorrectie in sommige gevallen veel hoger uitpakt dan wat de consument zou mogen verwachten op basis van het CBS-indexcijfer. Dit komt onder meer doordat de correctie niet over kortingen wordt berekend. Dat kan er toe leiden dat een inflatiecorrectie van 2,9% na ruim een jaar zelfs 7% wordt. De Consumentenbond en T-Mobile gaan hier verder over in gesprek.