T-Mobile komt klagers inflatiecorrectie alsnog tegemoet

Gepubliceerd op:5 juni 2014
Eind april 2014 constateerde de Consumentenbond dat T-Mobile bij diverse abonnementen onterecht inflatiecorrectie berekende. Telecomproviders mogen alleen inflatiecorrectie doorvoeren als ze dit in het contract of de algemene voorwaarden opnemen. T-Mobile vermeldde de inflatiecorrectie weliswaar op het tarievenoverzicht, maar dit overzicht zat niet bijgesloten bij de overeenkomst. Inmiddels heeft T-Mobile op dit punt diverse aanpassingen gedaan op de website.
Verder constateerde de Consumentenbond dat de berekende inflatiecorrectie in sommige gevallen veel hoger uitpakt dan wat de consument zou mogen verwachten op basis van het CBS-indexcijfer. Dit komt onder meer doordat de correctie niet over kortingen wordt berekend. Dat kan er toe leiden dat een inflatiecorrectie van 2,9% na ruim een jaar zelfs 7% wordt. De Consumentenbond en T-Mobile gaan hier verder over in gesprek.