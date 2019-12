Terugroepactie woekerpolissen nodig

Nieuws|De Consumentenbond wil dat verzekeraars hun verantwoordelijkheid in de al jarenlang slepende woekerpolisaffaire eindelijk echt nemen. Verzekeraars moeten de waarde van woekerpolissen opnieuw berekenen, maar dan tegen redelijke voorwaarden, die de Consumentenbond heeft opgenomen in een speciaal ontwikkelde Woekerpolis Checklist. Na de herberekening zal de waarde van veel polissen een stuk hoger zijn. Consumenten krijgen zo genoegdoening zonder dat ze zelf in actie hoeven te komen.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De woekerpolisaffaire is het grootste financiële schandaal uit de Nederlandse geschiedenis, maar verzekeraars blijven ondanks druk van politiek en toezichthouder verzuimen om recht te zetten wat er is misgegaan. Dat kan zo niet langer. Ze moeten een hogere vergoeding geven voor de geleden schade en meer maatregelen nemen om te voorkomen dat de schade voor consumenten met een lopende beleggingsverzekering blijft oplopen. We doen verzekeraars vandaag een voorstel voor de manier waarop ze dat wat ons betreft moeten aanpakken." Verzekeraars hebben tot 1 december de tijd om te laten weten of ze gehoor geven aan de oproep.

Analyse

In de Woekerpolis Checklist staan vragen die helpen beoordelen of verzekeraars onterecht kosten in rekening hebben gebracht, te rooskleurige beloftes hebben gedaan over rendementen of te hoge premies voor overlijdensrisicoverzekeringen rekenen. De checklist is opgesteld op basis van -onder meer- een analyse van uitspraken die de afgelopen jaren zijn gedaan door de rechter en het Klachteninstituut voor de Financiële Dienstverlening (Kifid) in juridische procedures over beleggingsverzekeringen. Deze uitspraken leidden ertoe dat consumenten veel meer compensatie kregen dan dat zij met de collectieve compensatieregelingen van verzekeraars (Wabeke norm) zouden krijgen. In de analyse zijn ook individuele schikkingen meegenomen die verzekeraars achter gesloten deuren met individuele consumenten sluiten. Ook hieruit blijkt dat verzekeraars vaak bereid zijn om veel meer te betalen dan waar, op grond van de compensatieregelingen, aanspraak op gemaakt kan worden.

Falend hersteladvies

De Minister van Financiën en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) willen dat verzekeraars hun gedupeerde polishouders 'activeren' en ondersteunen bij schade op lopende polissen, maar dit verloopt moeizaam. De AFM omschreef de resultaten hiervan in oktober 2014 als 'zeer teleurstellend'. Combée: 'Het hersteladvies dat verzekeraars hun klanten geven verdient die naam niet. Verzekeraars beperken zich meestal tot een korte uitleg over de opgebouwde waarde en een schets van mogelijke alternatieven. Wij willen dat gedupeerde klanten een advies krijgen dat voldoet aan de eisen die de wet stelt, en dat verzekeraars de rekening daarvan betalen'. In de Woekerpolis Checklist komt daarom ook de manier waarop verzekeraars hun klanten helpen om te voorkomen dat de schade op lopende polissen blijft oplopen aan bod.

Ons geduld is op. Wij willen dat verzekeraars jou een redelijke schadevergoeding betalen. Vind jij dit ook? Steun onze actie!