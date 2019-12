Toelichting verkoop predicaten

Nieuws|De branchevereniging van de levensmiddelindustrie (FNLI) heeft dinsdag 9 september in een brief aan de Consumentenbond laten weten dat ze vinden dat ze kosteloos moeten kunnen adverteren met de predicaten 'Beste Koop' en 'Beste uit de test' van de Consumentenbond. De Consumentenbond zal in een gesprek met de FNLI uitleggen waarom de vereniging geld vraagt voor het gebruik van deze logo's.