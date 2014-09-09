Toelichting verkoop predicaten

Op basis van onafhankelijk onderzoek kent de Consumentenbond de predicaten 'Beste koop' en 'Beste uit de test' toe. Deze predicaten staan in de publicaties en op de website van de Consumentenbond en fabrikanten hebben op geen enkele wijze invloed op het uitdelen hiervan. Fabrikanten die gebruik willen maken van deze logo's voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld voor televisiecommercials of advertenties in landelijke dagbladen, kunnen het predicaat aanschaffen tegen een vergoeding. Die vergoeding gebruikt de Consumentenbond om toe te zien op eventueel misbruik van de logo's, voor nieuwe testen en continuering van bestaande testen.

Misbruik tegengaan

De Consumentenbond heeft het gebruik van zijn logo een aantal jaren geleden gereguleerd. Tot die tijd schermden fabrikanten te pas en te onpas met 'Beste koop' en 'Beste uit de test' van de Consumentenbond. Fabrikanten gebruikten bijvoorbeeld logo's voor producten die helemaal niet waren getest of voor inmiddels verouderde modellen. Met de regulering kan de Consumentenbond beter toezien op het gebruik van zijn logo's.

Meer informatie over de licentieregeling predicaten staat op de homepage van de website van de Consumentenbond.