Transparantie T-Mobile stap in goede richting

Nieuws|De belofte van T-Mobile om abonnementskosten te scheiden van toestelkosten is een stap in de goede richting, vindt de Consumentenbond. Door dit onderscheid te maken, kunnen consumenten abonnementen met en zonder telefoon beter met elkaar vergelijken. De Consumentenbond hoopt dat andere aanbieders het goede voornemen volgen. In oktober 2014 vroeg de Consumentenbond toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) om handhavend op te treden tegen providers die adverteren met 'gratis telefoons', waarvoor consumenten op verkapte wijze via de abonnementskosten toch betalen.

Provider KPN heeft de Consumentenbond laten weten te stoppen met het gebruik van het woord 'gratis' en de prijs van mobiele telefoons in reclame uitingen te gaan vermelden. De Consumentenbond en KPN gaan hierover binnenkort met elkaar in gesprek. T-Mobile stelde al eerder 'niet met gratis toestellen te adverteren'. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'We zien dat er beweging is in de markt, en dat is goed nieuws. Maar we willen natuurlijk dat providers zich houden aan alle wettelijke regels, zoals die door de Hoge Raad van toepassing zijn verklaard.'

Hoge Raad

In juni 2014 oordeelde de Hoge Raad dat wanneer mobiele telefoons, via abonnementskosten, in termijnen worden betaald, er sprake is van 'kopen op afbetaling' en 'kredietovereenkomsten'. Providers vallen daarmee onder de Wet op het Financieel Toezicht en dienen een vergunning voor kredietverstrekking te hebben. De Reclame Code Commissie oordeelde al in 2011 dat reclame voor 'gratis' toestellen die via het abonnement worden betaald, misleidend is en een bij wet verboden oneerlijke handelspraktijk.

Lees ook: Telecomaanbieders moeten stoppen met misleidende reclame