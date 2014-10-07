Telecomaanbieders moeten stoppen met misleidende reclame

Volgens de Hoge Raad valt een telefoonabonnement inclusief toestel in beginsel onder de regels voor ‘kopen op afbetaling’ en ‘kredietovereenkomsten’. Telecombedrijven moeten zich dus houden aan de consumentenwetgeving en de 'Wet op het financieel toezicht'. Volgens de Consumentenbond betekent dat dat reclame maken met een ‘gratis’ telefoon alleen mag als de aanbieder kan bewijzen dat consumenten de telefoon niet alsnog via een andere weg betalen.

Oneerlijke handelspraktijk

De Reclame Code Commissie oordeelde al in 2011 dat de reclame misleidend is en een, bij wet verboden, oneerlijke handelspraktijk. Desondanks blijven veel telecomaanbieders ten onrechte adverteren met ‘gratis’ mobiele telefoons. Daar moet volgens de Consumentenbond zo snel mogelijk een einde aan komen.

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