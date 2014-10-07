icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Telecomaanbieders moeten stoppen met misleidende reclame

Nieuws
|
Telecombedrijven moeten onmiddellijk stoppen met reclame maken voor ‘gratis’ mobiele telefoons, waarvoor consumenten op verkapte wijze via abonnementskosten tóch moeten betalen. Dat eist de Consumentenbond naar aanleiding van uitspraken van de Hoge Raad en de Reclame Code Commissie. De Consumentenbond heeft aan toezichthouder AFM gevraagd om actie te ondernemen en handhavend op te treden.

_Geen auteur   Gepubliceerd op:7 oktober 2014

mobiele telefoons

Volgens de Hoge Raad valt een telefoonabonnement inclusief toestel in beginsel onder de regels voor ‘kopen op afbetaling’ en ‘kredietovereenkomsten’. Telecombedrijven moeten zich dus houden aan de consumentenwetgeving en de 'Wet op het financieel toezicht'. Volgens de Consumentenbond betekent dat dat reclame maken met een ‘gratis’ telefoon alleen mag als de aanbieder kan bewijzen dat consumenten de telefoon niet alsnog via een andere weg betalen.

Oneerlijke handelspraktijk

De Reclame Code Commissie oordeelde al in 2011 dat de reclame misleidend is en een, bij wet verboden, oneerlijke handelspraktijk. Desondanks blijven veel telecomaanbieders ten onrechte adverteren met ‘gratis’ mobiele telefoons. Daar moet volgens de Consumentenbond zo snel mogelijk een einde aan komen.

 

Lees meer over: Mobiele telefoons