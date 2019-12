'Vanaf-premie' basisverzekering werkt verwarrend

Nieuws|Zorgverzekeraars maken op hun website en in advertenties gretig gebruik van de 'vanaf-premie'. Dat die premie alleen geldt bij een maximaal eigen risico van €875, staat er niet altijd even duidelijk bij. De Consumentenbond pleit ervoor dat zorgverzekeraars bij hun basisverzekering adverteren met prijzen op basis van het minimale eigen risico van €375, zodat consumenten de prijzen bij verschillende verzekeraars goed met elkaar kunnen vergelijken.

Van de 37 zorgverzekeraars die de Consumentenbond onderzocht, adverteren er 21 met een vanaf-premie. CZ (ook Ohra en Delta Lloyd), Menzis (ook Hema en Anderzorg) en Eno (Salland, Energiek) adverteren bij alle zorgverzekeringen met een vanaf-premie. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Het is veel te omslachtig als consumenten moeten zoeken naar hun zorgpremie. Zorgverzekeraars kunnen beter de standaardpremie duidelijk vermelden. Het staat verzekeraars natuurlijk vrij om daarbij te zetten welke korting je krijgt bij het afsluiten van een verhoogd eigen risico.'

Verplicht

Het verplicht eigen risico voor de basisverzekering is volgend jaar €375. Dit bedrag kunnen consumenten - in ruil voor een korting op de premie - verhogen met een vrijwillig eigen risico van €100, €200, €300, €400 of €500. Die korting op de zorgpremie kan bij een maximaal eigen risico oplopen tot enkele tientjes per maand.